Тамбовчанин, насиловавший пожилых женщин, отправится в тюрьму

Тамбовской области состоялся суд на 50-летним мужчиной, изнасиловавшим 75-летнюю женщину и покушавшемся на насилие 54-летней, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Преступления он совершил 26 мая прошлого года в тамбовском лесу. Он увидел старушку, собиравшую цветы, надел на голову человек, схватил нож и напал на нее. В тот же день он хотел изнасиловать еще и другую женщину, встретившуюся ему в тот же лесу, но ему помешал проезжавший мимо автомобиль.