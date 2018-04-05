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Тамбовчанин, насиловавший пожилых женщин, отправится в тюрьму
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Тамбовчанин, насиловавший пожилых женщин, отправится в тюрьму 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Тамбовской области состоялся суд на 50-летним мужчиной, изнасиловавшим 75-летнюю женщину и покушавшемся на насилие 54-летней, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
Преступления он совершил 26 мая прошлого года в тамбовском лесу. Он увидел старушку, собиравшую цветы, надел на голову человек, схватил нож и напал на нее. В тот же день он хотел изнасиловать еще и другую женщину, встретившуюся ему в тот же лесу, но ему помешал проезжавший мимо автомобиль.
Найти преступника помог случай — одна из потерпевших увидела его в автобусе и сразу же позвонила в полицию. Психиатры не нашли у насильника никаких психических отклонений. Ему предстоит провести в исправительной колонии шесть с половиной лет.
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