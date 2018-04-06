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Экс-главу структуры РЖД в Петербурге взяли под домашний арест за попытку мошенничества
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Экс-главу структуры РЖД в Петербурге взяли под домашний арест за попытку мошенничества 

ТАСС 1 час назад
Фото: dp.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд отправил под домашний арест бывшего начальника дирекции социальной сферы Октябрьской железной дороги ("ОЖД", филиала ОАО «РЖД») Мечислава Жигало, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Мечислава Жигало сроком на два месяца, по 4 июня 2018 года", — сказали в пресс-службе, подчеркнув, что подозреваемый против домашнего ареста не возражал.
По версии следствия, в начале этого года Жигало, будучи начальником структурного дирекции социальной сферы «ОЖД», под предлогом оказания содействия коммерческой организации в последующем строительстве объекта, состоящего на балансе РЖД, предложил первому заместителю гендиректора этой коммерческой организации передать ему 5 млн рублей за якобы способствование беспрепятственному выполнению работ по строительству. При этом, отмечают следователи, у подозреваемого не было реальных полномочий и возможностей оказать какое-либо влияние на результаты строительства объекта. Распорядиться деньгами Жигало не успел — противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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