Экс-главу структуры РЖД в Петербурге взяли под домашний арест за попытку мошенничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 6 апреля. / ТАСС /. Октябрьский районный суд отправил под домашний арест бывшего начальника дирекции социальной сферы Октябрьской железной дороги ("ОЖД", филиала ОАО «РЖД» ) Мечислава Жигало, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Мечислава Жигало сроком на два месяца, по 4 июня 2018 года", — сказали в пресс-службе, подчеркнув, что подозреваемый против домашнего ареста не возражал.