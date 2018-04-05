В Майкопе торгового агента обвиняют в присвоении денег организации

30-летнего жителя Майкопа обвиняют в присвоении денег организации.

«С сентября по октябрь 2017 года житель Майкопа, работая в качестве торгового агента одной из местных организаций, получил от граждан более 250 тыс. рублей за различный поставленный товар, которые присвоил», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее

Уголовное дело направлено прокуратурой в Майкопский городской суд для рассмотрения по существу.

В соответствии с санкцией ч.3 ст.160 УК РФ обвиняемому грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы.