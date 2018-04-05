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В Майкопе торгового агента обвиняют в присвоении денег организации
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В Майкопе торгового агента обвиняют в присвоении денег организации 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
30-летнего жителя Майкопа обвиняют в присвоении денег организации.
«С сентября по октябрь 2017 года житель Майкопа, работая в качестве торгового агента одной из местных организаций, получил от граждан более 250 тыс. рублей за различный поставленный товар, которые присвоил», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Уголовное дело направлено прокуратурой в Майкопский городской суд для рассмотрения по существу.
В соответствии с санкцией ч.3 ст.160 УК РФ обвиняемому грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы.
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