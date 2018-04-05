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В Митине изъяли марихуану
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В Митине изъяли марихуану 

Управа района Митино 2 часа назад
Фото: Управа района Митино
Подозреваемого в распространении наркотиков задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Митино. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
— В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, — рассказали в пресс-службе УВД по СЗАО.
По словам полицейских, задержанный поместил в тайник на одной из улиц района 5 грамм марихуаны. (ср).
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