Ещё
Налетчиков, ограбивших банк в Сокольниках, нашли меньше чем за неделю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Налетчиков, ограбивших банк в Сокольниках, нашли меньше чем за неделю 

Вести.Ru 1 час назад
Московские сыщики задержали банду грабителей, которые совершили вооруженное нападение на офис банка в Сокольниках 28 марта. Тогда они похитили пять с половиной миллионов рублей.
Пятеро преступников в камуфляжной форме и масках ворвались в отделение, для устрашения ударили охранника банка и, держа под прицелом пистолетов и автоматов сотрудников, забрали всю наличность. Скрылись налетчики на белом микроавтобусе. Позже брошенный автомобиль нашли в парке «Сокольники».
Меньше недели потребовалось полиции, чтобы вычислить и обезвредить грабителей. В ближайшее время будет решен вопрос об их аресте.
Вести.Ru: последние новости
Преподаватель турецкого университета убил четырех коллег Россия заняла первое место по количеству дел в Евросуде по правам человека Запрет на определенные действия: в УПК появилась новая мера пресечения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила178
Войска ВВО подняты по тревоге128
«Крым захватим танками»395
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова130
В Подмосковье обвалились цены на дачи105
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение