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Грабители задержаны: оперативники выясняют подробности дерзкого нападения на банк
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Грабители задержаны: оперативники выясняют подробности дерзкого нападения на банк 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Московские сыщики задержали банду грабителей, которые совершили дерзкое нападение на офис московского банка. В прошлую среду преступники ворвались в отделение в Сокольниках и, угрожая оружием, забрали всю наличность — пять с половиной миллионов рублей. Меньше недели потребовалось, чтобы вычислить и обезвредить бандитов. Полиция обнаружила и их тайник. Что в нем прятали?
Их задержали впятером — ровно столько человек неделю назад ограбили отделение столичного банка. Но на допросе вероятные преступники сразу все забыли — в том числе друг друга.
— Познакомились через людей, знакомых общих. — Просто случайно познакомились, поздоровались. — И в связи с чем вы оказались все вместе, шестеро? — В показаниях все есть, вы что?
На кадрах с камеры видеонаблюдения этих людей не опознать. Костюм они продумали — надели камуфляж и маски. Сработали за минуту, а когда убежали, клиенты продолжали невозмутимо входить и выходить в здание.
— Как они были одеты? В чем? — Балаклавы. И в камуфляже все. — Оружие было? — У одного была «Сайга», у остальных пистолеты.
В итоге на допросе разговорился лишь один из задержанных — по крайней мере, не притворялся, что в первый раз видит подельников.
— Оружие было у вас? — Нет. — Все были без оружия, или вы про себя говорите? — И про себя лично, и про большинство, у остальных вроде были муляжи.
Найти грабителей изначально казалось непростой задачей. Специалисты по безопасности отмечали: преступники явно хорошо подготовлены, все сделали быстро, без улик и пострадавших — лишь оглушили охранника. Очевидцы говорили, что у пятерки был сообщник на белом микроавтобусе. Его полицейские задержали ранее, и, вполне возможно, он и выдал остальных. И указал на тайник.
"В момент задержания пятеро злоумышленников находились в автомобиле и собирались выехать на встречу к соучастнику преступления, который в тот момент был уже задержан сотрудниками полиции. В дальнейшем в районе одного из столичных стадионов обнаружены и изъяты две спортивные сумки, в которых находились камуфлированная форма, маски, берцы и ремни, принадлежащие злоумышленникам", — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По последним данным, преступники смогли вынести из банка пять с половиной миллионов рублей. Теперь следователям предстоит выяснить, не были ли ограбления серийными: в похожем стиле за две недели до этого неизвестные пока злоумышленники опустошили ювелирный магазин. Впрочем, даже за один грабеж группировке грозит немаленький тюремный срок.
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