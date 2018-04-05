В Костроме осужден пожизненно «маньяк с Кузнецкой», купивший автомобиль любовнице на деньги убитой пенсионерки

Костромской областной суд вынес приговор ранее судимому 34-летнему уроженцу Коми , который признан виновным в жестоком убийстве пожилой женщины. Злоумышленник ворвался в жилище потерпевшей и напал с топором на пенсионерку и ее родственников. Затем он похитил семейные сбережения, на которые приобрел транспортное средство и подарил его любовнице.

Рецидивисту назначено наказание в виде пожизненного срока лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима , сообщает

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Установлено, что осужденный, ранее уже отбывавший наказание за совершение особо тяжких преступлений, в том числе за убийство другого заключенного в колонии, в ночь на 28 апреля 2017 года совершил разбойное нападение на жителей частного дома на Кузнецкой улице в Костроме . Войдя в жилище в медицинской маске и перчатках, пьяный уголовник потребовал деньги у находившейся там пенсионерки. При этом преступник связал жертву и несколько раз ударил ее топором по голове.

Услышав, что к дому направляются родственники потерпевшей, рецидивист убил топором хозяйку, а затем напал на вошедших в постройку дочь и зятя пенсионерки. Потерпевшим грабитель причинил тяжелые травмы, нанеся им серию ударов топором по голове, сообщает

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Раненый мужчина по требованию преступника рассказал ему, где семья хранит сбережения. Пока злоумышленник забирал деньги, потерпевшему удалось выйти на улицу и обратиться за помощью к людям. Тем временем грабитель похитил 1 миллион 208 тысяч 610 рублей, а также планшетный компьютер стоимостью 27 тысяч рублей. Вместе с добычей нападавший скрылся.

Спустя несколько дней убийца, зная, что потерпевшие находятся в больнице, а следственные действия в доме на Кузнецкой улице окончены, вновь проник в дом через окно и похитил имущество потерпевших стоимостью 13 тысяч рублей.

После кровавой расправы на Кузнецкой улице в Костроме поползли слухи о маньяке. Подозреваемого удалось задержать при силовой поддержке сотрудников Росгвардии в июне 2017 года. «Пойманный мужчина оказался не маньяком, но по жестокости превзошел бы некоторых из них», — писало агентство

Kostroma.Today

На допросе мужчина рассказал о своих мотивах. Выяснилось, что он работал водителем грузовика, но совершил ДТП и остался должен своему работодателю. Деньги уголовник решил добыть грабежом. Оказавшись на Кузнецкой улице, злоумышленник выбрал дом побогаче и дождался, когда в нем останется одна пожилая женщина.

После ограбленная часть похищенных средств преступник потратил на покупку машины своей любовнице. Остальные деньги он раздал родственникам или положил себе на банковский счет.

В ходе следствия было проведено более 100 следственных действий, в том числе 65 допросов свидетелей и потерпевших, свыше 30 судебных экспертиз, в их числе молекулярно-генетические, судебно-медицинские, психиатрические, дактилоскопические, биологические, химические, трасологические, медико-криминалистическая и компьютерно-техническая.

Рецидивисту инкриминировали п. «з» ч. 2 ст. 105 ("Убийство"), ч. 3 ст. 30, п. «а, з» ч. 2 ст. 105 ("Покушение на убийство двух лиц"), п. «б, в» ч. 4 ст. 162 ("Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего") и п. «а» ч. 3 ст. 158 ("Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище") УК РФ

При вынесении приговора суд учел в качестве отягчающих обстоятельств то, что обвиняемый ранее был судим за разбой с использованием ножа и убийство с использованием топора.

Житель Костромы распилил бензопилой убитого мужчину

Костромские следователи завершили предварительное расследование еще одного жестокого убийства. Уголовное наказание грозит 50-летнему жителю Костромы.

Ночью 20 января 2018 года обвиняемый, находясь в лесопильном цехе пилорамы на территории Костромы в состоянии алкогольного опьянения, «в ходе конфликта с потерпевшим нанес ему деревянным бруском множественные удары по голове и телу». Пострадавший получил челюстно-лицевые и черепно-мозговые травмы, от которых скончался.

"Убедившись в смерти потерпевшего, мужчина расчленил его тело пополам бензопилой", — говорится в сообщении прокуратуры.

На допросе подозреваемый утверждал, что именно потерпевший спровоцировал конфликт. Мужчина якобы попросил обвиняемого сходить в магазин за алкоголем, но тот ответил отказом. После этого потерпевший напал на подозреваемого и стал его душить. Таким образом, обвиняемый объяснил совершенное убийство оборонительными целями.

После расчленения трупа злоумышленник вынес человеческие останки за пределы пилорамы, а работодателю на следующее утро сообщил о том, что в ходе ссоры случайно задел погибшего бензопилой.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Свердловский районный суд Костромы. Мужчине грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 244 ("Надругательство над телом умершего") УК РФ.