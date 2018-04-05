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«Маньяку» с Кузнецкой назначили пожизненное заключение
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«Маньяку» с Кузнецкой назначили пожизненное заключение 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Мужчину, который убил пенсионерку на улице Кузнецкой, приговорили к пожизненному заключению, узнал KOSTROMA.TODAY. Мужчина проведет остаток жизни в колонии особого режима.
Об этом сегодня сообщил региональный следственный комитет.
Напомним, 28 апреля прошлого года в дом пожилой костромички на улице Кузнецкой ворвался молодой мужчина с топором. Он был в медицинской маске и в перчатках. Мужчина связал пенсионерку и несколько раз ударил ее топором по голове, спрашивая, где семья держит сбережения.
Неожиданно в дом вернулась дочь пожилой женщины. Мужчина напал и на нее — и также жестоко ударил ее топором по голове. На крики женщины прибежал ее муж. Он получил несколько ударов топором и назвал место, где семья хранила деньги. Пока преступник отвлекся, окровавленный мужчина выбрался из дома, чтобы позвать на помощь. А преступник, воспользовавшись тем, что теперь ему никто не мешает, нашел в доме 1,2 миллиона рублей и скрылся. В итоге пенсионерка скончалась от ран на месте, а ее дочь и зять оказались в больнице с тяжелыми травмами.
Подозреваемого костромские полицейские задержали в июне. Задержание проходило при силовой поддержке Росгвардии. На допросе мужчина рассказал, зачем он пошел на жестокое преступление. Выяснилось, что на нем висит долг за взятый в лизинг грузовик, поэтому он искал разные пути рассчитаться.
Объем уголовного дела против «маньяка» на Кузнецкой составил 11 томов, следователи провели 65 допросов свидетелей и потерпевших, провели 6 обысков.
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