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Продававший векселя якобы под вложения в перуанское золото мошенник экстрадирован в Россию
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Продававший векселя якобы под вложения в перуанское золото мошенник экстрадирован в Россию 

Банки.ру 1 час назад
Мошенника, обманувшего тысячи граждан под обещание выгодных вложений, экстрадировали в Россию из Перу. Об этом сообщили накануне в МВД.
«Из Перу экстрадировали гражданина России 1969 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В 2005—2007 годах в Москве фигурант, являясь руководителем фирмы, продавал гражданам векселя под высокий процент якобы для вложения средств в добычу и переработку золота в Республике Перу. В результате он не исполнил обязательства по возвращению денежных средств более чем 5 тысяч человек на общую сумму свыше 200 миллионов рублей», — сообщила она.
Злоумышленник был объявлен в международный розыск в 2010 году на основании запроса Главного управления МВД по Москве, а в октябре 2016 года он был задержан в Перу.
«Состоявшая экстрадиция стала первой в истории нашего двустороннего взаимодействия с перуанскими партнерами по линии Интерпола», — отмечают в МВД.
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