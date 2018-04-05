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Вневедомственная охрана задержала вора на автовокзале Выборга
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Вневедомственная охрана задержала вора на автовокзале Выборга 

Ivyborg.ru 1 час назад
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Выборге мужчину, который ранее похитил камеру видеонаблюдения из здания автовокзала. Об этом сообщает пресс-служба ведомства
Подозреваемого в краже видеокамеры наружного наблюдения из здания автовокзала в Выборге задержали 4 апреля в 14:00. Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны заметили у дома №7 на Железнодорожной улице подозрительного гражданина, который подходил под описание злоумышленника, ранее похитившего камеру видеонаблюдения из здания местного автовокзала.
При виде приближающегося патрульного автомобиля мужчина стал заметно нервничать, ускорил шаг и надел капюшон куртки, предприняв попытку скрыться, однако был задержан и доставлен в УМВД.
По данному факту проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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