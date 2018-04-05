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Московский суд арестовал денежные средства совладельцев «Суммы»
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Московский суд арестовал денежные средства совладельцев «Суммы» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ТВЕРСКОЙ СУД МОСКВЫ НАЛОЖИЛ АРЕСТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА СОВЛАДЕЛЬЦЕВ ГРУППЫ «СУММА» БРАТЬЕВ МАГОМЕДОВЫХ — ПРЕСС-СЛУЖБА СУДА
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