Более 800 протоколов за семейные побои составили в Москве с начала года

Более 800 административных протоколов за семейные побои было составлено в 2018 г. в Москве . Об этом в ходе выездного заседания комиссии Мосгордумы по безопасности сообщила начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Москве Олеся Алешина. «В 2016 г. было зарегистрировано в Москве 2 тыс. 131 бытовое преступление, в том числе 896 по ст. 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» УК РФ — пр. Агентства «Москва» ) и 750 по ст. 116 («Побои» УК РФ — прим. Агентства «Москва»). В 2017 г. у нас произошло снижение в значительном количестве побоев. Безусловно, сказался факт декримилизации. В 2018 г. у нас составлено 817 административных протоколов по ст. 6.1.1 (ст. «Побои» КоАП РФ — прим. Агентства «Москва»)», — сказала О. Алешина. По ее словам, по итогам судебного рассмотрения в 95% случаев за семейный дебош назначается административный штраф, и только в 5% — арест и обязательные работы.