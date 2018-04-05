Задержаны подозреваемые в причинении смертельной травмы младенцу при падении наледи с крыши

Дело возбуждено по факту причинения тяжелой травмы 9-месячной девочке в результате падения наледи с крыши многоэтажного дома. 5 апреля 2018 года, несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка в больнице скончалась. По подозрению в совершении преступления на 48 часов задержаны генеральный директор и инженер управляющей компании, занимающейся обслуживанием дома, с крыши которого, предположительно, на ребенка упала наледь. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием допрошены жители дома №111 по улице Маршала Рыбалко г. Перми и близлежащих домов, устанавливаются иные свидетели и очевидцы произошедшего. Проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и фиксацию доказательств. Следственное управление призывает работников жилищно-коммунальных служб принять дополнительные меры к обеспечению безопасности и исключить факты травмирования людей в результате падения с крыш домов наледи. Жителей просим быть предельно осторожными и внимательными.