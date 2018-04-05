Задержаны подозреваемые в причинении смертельной травмы младенцу при падении наледи с крыши 

В следственном отделе по Кировскому району г. Пермь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).
Дело возбуждено по факту причинения тяжелой травмы 9-месячной девочке в результате падения наледи с крыши многоэтажного дома. 5 апреля 2018 года, несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка в больнице скончалась. По подозрению в совершении преступления на 48 часов задержаны генеральный директор и инженер управляющей компании, занимающейся обслуживанием дома, с крыши которого, предположительно, на ребенка упала наледь. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием допрошены жители дома №111 по улице Маршала Рыбалко г. Перми и близлежащих домов, устанавливаются иные свидетели и очевидцы произошедшего. Проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и фиксацию доказательств. Следственное управление призывает работников жилищно-коммунальных служб принять дополнительные меры к обеспечению безопасности и исключить факты травмирования людей в результате падения с крыш домов наледи. Жителей просим быть предельно осторожными и внимательными.