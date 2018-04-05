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Родственников подозреваемого предложили привлекать к его защите в суде
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Родственников подозреваемого предложили привлекать к его защите в суде 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
По постановлению суда или прокурора в качестве защитника обвиняемого на процессе наряду с адвокатом могут быть допущены один из близких родственников подозреваемого или иное лицо, о допуске которого он ходатайствует.
Соответствующую поправку в статью 49 Уголовно-процессуального кодекса внесли на рассмотрение Госдумы член Комитета палаты по образованию и науке Сергей Боженов и первый заместитель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев (оба — «Единая Россия»).
В пояснительной записке к документу, с которой ознакомилась «Парламентская газета», указано, что в мировых судах родственник подозреваемого также может получить право выступать и вместо адвоката.
Авторы предложения также отмечают, что подозреваемые, как и другие участники уголовного процесса, наделены конкретными правами и обязанностями, реализация которых осуществляется в соответствии с законодательством.
Актуальность оказания подозреваемым квалифицированной юрпомощи в рамках процессуального института представительства признана на международном уровне и гарантируется Конституцией.
Предлагаемые изменения будут способствовать повышению качества оказываемых обвиняемым юридической помощи, заключают авторы инициативы.
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