Родственников подозреваемого предложили привлекать к его защите в суде

По постановлению суда или прокурора в качестве защитника обвиняемого на процессе наряду с адвокатом могут быть допущены один из близких родственников подозреваемого или иное лицо, о допуске которого он ходатайствует.

В пояснительной записке к документу, с которой ознакомилась « Парламентская газета », указано, что в мировых судах родственник подозреваемого также может получить право выступать и вместо адвоката.

Авторы предложения также отмечают, что подозреваемые, как и другие участники уголовного процесса, наделены конкретными правами и обязанностями, реализация которых осуществляется в соответствии с законодательством.

Актуальность оказания подозреваемым квалифицированной юрпомощи в рамках процессуального института представительства признана на международном уровне и гарантируется Конституцией.

Предлагаемые изменения будут способствовать повышению качества оказываемых обвиняемым юридической помощи, заключают авторы инициативы.