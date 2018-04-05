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Сызранец обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере
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Сызранец обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Представителям правоохранительных органов МУ МВД «Сызранское» поступило сообщение о возможной причастности местного 33-летнего жителя к незаконному обороту наркотиков. Данная информация подлежала проверке. Как сообщает пресс-служба областного главка, подозреваемого задержали в районе улицы Маршала Жукова. Вместе с понятыми был произведен досмотр личных вещей мужчины. Был найден сверток с порошкообразным веществом, которое было отправлено на экспертизу. Результаты исследования Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области показали, что это был героин, масса которого составила 3,6 грамма. В соответствии с данными полицейских, подозреваемого уже судили за вымогательство. По словам самого задержанного, наркотики нужны были ему для личного использования. На данный момент в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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