Сызранец обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере 

Представителям правоохранительных органов МУ МВД «Сызранское» поступило сообщение о возможной причастности местного 33-летнего жителя к незаконному обороту наркотиков. Данная информация подлежала проверке. Как сообщает пресс-служба областного главка, подозреваемого задержали в районе улицы Маршала Жукова. Вместе с понятыми был произведен досмотр личных вещей мужчины. Был найден сверток с порошкообразным веществом, которое было отправлено на экспертизу. Результаты исследования Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области показали, что это был героин, масса которого составила 3,6 грамма. В соответствии с данными полицейских, подозреваемого уже судили за вымогательство. По словам самого задержанного, наркотики нужны были ему для личного использования. На данный момент в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».
Фото: ГУ МВД России по Самарской области