Устроивший стрельбу в Турции задержан

СМИ сообщили о задержании стрелявшего в турецком университете мужчины

Турции задержан мужчина, открывший стрельбу в университете в городе Эскишехир . Об этом информирует телеканал NTV.

По его данным, один из сотрудников университета открыл стрельбу по своим коллегам по неустановленным пока причинам. Стрельба произошла на третьем этаже.

В результате произошедшего погибли четыре человека и трое пострадали.

Отмечается, что нападавший был задержан службой безопасности университета при попытке побега.

Ранее стало известно, что на западе Турции при стрельбе в университете погибли четыре человека.