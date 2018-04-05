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Устроивший стрельбу в Турции задержан
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СМИ сообщили о задержании стрелявшего в турецком университете мужчины 

RT на русском 56 минут назад
Фото: ntv.com.tr
В Турции задержан мужчина, открывший стрельбу в университете в городе Эскишехир. Об этом информирует телеканал NTV.
По его данным, один из сотрудников университета открыл стрельбу по своим коллегам по неустановленным пока причинам. Стрельба произошла на третьем этаже.
В результате произошедшего погибли четыре человека и трое пострадали.
Отмечается, что нападавший был задержан службой безопасности университета при попытке побега.
Ранее стало известно, что на западе Турции при стрельбе в университете погибли четыре человека.
RT на русском: последние новости
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