Устроивший стрельбу в Турции задержан

В Турции задержан мужчина, открывший стрельбу в университете в городе Эскишехир. Об этом информирует телеканал NTV.
По его данным, один из сотрудников университета открыл стрельбу по своим коллегам по неустановленным пока причинам. Стрельба произошла на третьем этаже.
В результате произошедшего погибли четыре человека и трое пострадали.
Отмечается, что нападавший был задержан службой безопасности университета при попытке побега.
Ранее стало известно, что на западе Турции при стрельбе в университете погибли четыре человека.