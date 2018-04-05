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Ограбление века: житель Северодвинска попытался украсть из «Макси» один кроссовок и «что-то из одежды»
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Ограбление века: житель Северодвинска попытался украсть из «Макси» один кроссовок и «что-то из одежды» 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Сегодня в торговом центре «Макси» мужчина попытался украсть из магазина «Спортмастер» один кроссовок. Его план провалился — его поймали охранники торгового центра и вызвали полицию.
— Мужик, явно уже сидевший, весь на понятиях, выбежал в одном кроссовке из «Спортмастера». На вид его возраст примерно 27-32 года, — рассказал очевидец неудавшейся кражи Максим Максимов.
Максим угадал о судимости мужчины, но немного ошибся с его возрастом.
— Подозреваемый — 34-летний северодвинец, ранее неоднократно судимый. Похищенное имущество у него изъято. Он находится в отделе полиции, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», — рассказал руководитель пресс-службы регионального УМВД Иван Распутин.
Также в УМВД пояснили, что вместе с обувью мужчина прихватил из магазина «что-то из одежды».
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