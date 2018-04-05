Ограбление века: житель Северодвинска попытался украсть из «Макси» один кроссовок и «что-то из одежды»

Сегодня в торговом центре «Макси» мужчина попытался украсть из магазина «Спортмастер» один кроссовок. Его план провалился — его поймали охранники торгового центра и вызвали полицию.

— Мужик, явно уже сидевший, весь на понятиях, выбежал в одном кроссовке из «Спортмастера». На вид его возраст примерно 27-32 года, — рассказал очевидец неудавшейся кражи Максим Максимов

Максим угадал о судимости мужчины, но немного ошибся с его возрастом.

— Подозреваемый — 34-летний северодвинец, ранее неоднократно судимый. Похищенное имущество у него изъято. Он находится в отделе полиции , проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», — рассказал руководитель пресс-службы регионального УМВД Иван Распутин.

Также в УМВД пояснили, что вместе с обувью мужчина прихватил из магазина «что-то из одежды».