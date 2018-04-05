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В Самаре будут судить обвиняемых в незаконном обналичивании 5,6 млрд рублей
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В Самаре будут судить обвиняемых в незаконном обналичивании 5,6 млрд рублей 

Волга Ньюс 1 час назад
По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, проводили банковские операции без регистрации и инкассировали деньги.
"Всего с марта 2011 г. по июнь 2016 г. соучастники через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в различных банках, обналичили более 5,6 млрд рублей, — уточнили в прокуратуре Самарской области. — При этом члены организованной группы извлекли доход в виде комиссии на общую сумму более 140 млн рублей".
Следствие по делу вели в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело передали для рассмотрения в Советский районный суд.
Тем временем в суде Советского района сообщают, что 2 апреля к ним поступило и было зарегистрировано под № 1-150/2018 уголовное дело в отношении пяти подсудимых: Сергея Бельдинова, Ергена Галиулинова, Олега Санникова, Алексея Филиппова и Юлии Яруськиной. Причем Бельдинова, Санникова и Филиппова обвиняют в организации незаконной банковской деятельности организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере — ч. 3 ст. 33 УК РФ, п. «а» и б" ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Все обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.
А Галиулинов и Яруськин обвиняются только в незаконной банковской деятельности по п. «а» и б" ч. 2 ст. 172 УК РФ. В этот же день 2 апреля материалы уголовного дела передали судье Евгении Балькиной.
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