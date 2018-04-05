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В Берёзовке задержали мужчину, который зарезал пожилую односельчанку
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В Берёзовке задержали мужчину, который зарезал пожилую односельчанку 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Берёзовке задержали молодого человека, который подозревается в жестоком убийстве пожилой односельчанки.
Как рассказали в СКР по Пермскому краю, обвиняемый, будучи пьяным, совершил преступление в конце марта.
«Проходя мимо дома, в котором жила 79-летняя женщина, 29-летний мужчина учинил с ней ссору на почве личной неприязни. Когда пожилая женщина зашла в свою квартиру, молодой человек ворвался туда и нанёс хозяйке множественные удары ножом, от которых потерпевшая скончалась», — сообщили в СКР по Пермскому краю.
Кунгурский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По решению суда, обвиняемого заключили под стражу.
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