В Берёзовке задержали мужчину, который зарезал пожилую односельчанку

В Берёзовке задержали молодого человека, который подозревается в жестоком убийстве пожилой односельчанки.

«Проходя мимо дома, в котором жила 79-летняя женщина, 29-летний мужчина учинил с ней ссору на почве личной неприязни. Когда пожилая женщина зашла в свою квартиру, молодой человек ворвался туда и нанёс хозяйке множественные удары ножом, от которых потерпевшая скончалась», — сообщили в СКР по Пермскому краю.

Кунгурский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По решению суда, обвиняемого заключили под стражу.