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СМИ сообщили о погибших при вооруженном нападении университет в Турции
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Юлия Скрипаль заговорила

СМИ сообщили о погибших при вооруженном нападении университет в Турции 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВООРУЖЕННОГО НАПАДЕНИЯ НА УНИВЕРСИТЕТ ОСМАНГАЗИ В ТУРЕЦКОМ ЭСКИШЕХИРЕ — ТВ
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