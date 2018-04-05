В Севастополе суд оштрафовал компанию на 10 миллионов рублей за взятку экс-главе «СевАвтодора»

Суд в Севастополе оштрафовал ОО ФСК «Возрождение» на 10 миллионов рублей за взятку экс-директору ГБУ «Севастопольский Автодор», сообщает ForPost.

В период с 2016 по 2017 год на момент совершения преступления должность главы «СевАвтодора» занимал Виталий Узлов. По данным следствия, он получил от учредителей «Возрождения» взятку в виде денег и услуг за заключение выгодных контрактов на поставку продукции и стройматериалов. Общая сумма вознаграждения составила 3 миллиона рублей.

В конце мая 2017 года Узлова арестовали, в июне того же года предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Суд наложил арест на имущество чиновника.