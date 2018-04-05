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В Севастополе суд оштрафовал компанию на 10 миллионов рублей за взятку экс-главе «СевАвтодора»
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В Севастополе суд оштрафовал компанию на 10 миллионов рублей за взятку экс-главе «СевАвтодора» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Суд в Севастополе оштрафовал ОО ФСК «Возрождение» на 10 миллионов рублей за взятку экс-директору ГБУ «Севастопольский Автодор», сообщает ForPost.
В период с 2016 по 2017 год на момент совершения преступления должность главы «СевАвтодора» занимал Виталий Узлов. По данным следствия, он получил от учредителей «Возрождения» взятку в виде денег и услуг за заключение выгодных контрактов на поставку продукции и стройматериалов. Общая сумма вознаграждения составила 3 миллиона рублей.
В конце мая 2017 года Узлова арестовали, в июне того же года предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Суд наложил арест на имущество чиновника.
Городская прокуратура возбудила дело против «Возрождения» по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершённое в крупном размере». По результатам его рассмотрения суд решил привлечь коммерческую организацию к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 миллионов рублей.
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