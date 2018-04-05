Ещё
Преподавателя вуза осудили за взятки в Курганской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Преподавателя вуза осудили за взятки в Курганской области 

360tv.ru 1 час назад
Завкафедры филиала МГГУ имени М. А. Шолохова неоднократно брал взятки в Курганской области. По решению суда его приговорили к тюремному заключению, сообщило агентство Ura.ru.
В период с августа 2009 года по июль 2014 года преподаватель ставил студентам зачеты и положительные оценки на экзаменах за деньги. На взяточничестве он заработал более 100 тысяч рублей.
Осужденного приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и запретили заниматься учебной деятельностью в течение аналогичного периода времени.
Комитет Госдумы по государственному строительству во втором чтении предложил ужесточить наказание за преступления в сфере закупок до 12 лет.
360tv.ru: последние новости
Бывший военнослужащий армии США убил свою российскую жену в Италии и покончил с собой ‐ СМИ СМИ сообщили о смерти бывшего главы Госкомстата Юрия Юркова Эксперты предположили, кто может занять место «вора в законе №1» Шакро Молодого после его ареста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила171
Войска ВВО подняты по тревоге127
«Крым захватим танками»392
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова130
В Подмосковье обвалились цены на дачи105
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение