Преподавателя вуза осудили за взятки в Курганской области

Завкафедры филиала МГГУ имени М. А. Шолохова неоднократно брал взятки в Курганской области . По решению суда его приговорили к тюремному заключению, сообщило агентство Ura.ru.

В период с августа 2009 года по июль 2014 года преподаватель ставил студентам зачеты и положительные оценки на экзаменах за деньги. На взяточничестве он заработал более 100 тысяч рублей.

Осужденного приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и запретили заниматься учебной деятельностью в течение аналогичного периода времени.