Полиция Ховрина изъяла у москвича героин

Подозреваемого в торговле наркотиками задержали в Ховрине. Им оказался безработный 39-летний житель столицы. Как сообщил источник в УВД по Северному округу, полицейскими было обнаружено и изъято 10 пакетиков с порошкообразным веществом внутри.

— Проведенное исследование показало, что данный материал содержит в своем составе наркотическое средство — героин, общей массой около 17 граммов, — уточнили в УВД по САО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. (то)