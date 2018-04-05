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Полиция Ховрина изъяла у москвича героин
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Полиция Ховрина изъяла у москвича героин 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Подозреваемого в торговле наркотиками задержали в Ховрине. Им оказался безработный 39-летний житель столицы. Как сообщил источник в УВД по Северному округу, полицейскими было обнаружено и изъято 10 пакетиков с порошкообразным веществом внутри.
— Проведенное исследование показало, что данный материал содержит в своем составе наркотическое средство — героин, общей массой около 17 граммов, — уточнили в УВД по САО.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. (то)
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