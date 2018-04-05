Нижегородские адвокаты мошенники — заключены под стражу

Фото: www.pixabay.comНижегородские адвокаты мошенники — заключены под стражуВ Канавинский районном суде г. Н. Новгорода рассматривается резонансное уголовное дело в отношении адвокатов, обвиняемых в мошенничестве.

По версии следствия, в сентябре 2016г. к адвокату Б. обратилась потерпевшая, указав о намерении ее мужа обратиться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

Данные сведения Б. передал своему знакомому адвокату А., который сообщил заведомо ложные сведения о своем намерении вступить с ним в преступный сговор на совместное посредничество во взяточничестве, убедив его в готовности судьи Нижегородского областного суда за получение денежного вознаграждения оказать в силу авторитета занимаемой должности воздействие на судью Канавинского районного суда г. Н. Новгорода, с целью принятия решения об удовлетворении ходатайства.

Адвокату Б. было предложено получить от потерпевшей 350000 рублей, из которых 50 000 адвокат А. решил передать адвокату Б. в качестве вознаграждения. Потерпевшая, желая наступления для своего мужа благоприятных последствий заключила с адвокатом Б соглашение об оказании юридических услуг и передала ему 350 000 рублей. 300 000 рублей адвокат Б. передал адвокату А., 50000 рублей оставил в свое распоряжение.

20.01.2017г. в Канавинский районный суд г. Н. Новгорода поступило ходатайство в интересах осужденного об условно-досрочном освобождении.

06.03.2017г. постановлением Канавинского районного суда г. Н. Новгорода отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденного.

Адвокат А. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ — мошенничество.

Адвокат Б. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 УК РФ п «а, б» ст.291.1 УК РФ — покушение на посредничество во взяточничестве.

Кроме того, по версии адвокатом Б. в марте 2017 года заключено соглашение об оказании юридических услуг с потерпевшим К., с целью защиты его внука. Адвокат не имея возможности воздействовать на должностных лиц отдела по расследованию преступлений на территории Московского района СУ УМВД России по г. Н. Новгороду сообщил заведомо ложные сведения о том, что в случае передачи взятки 70 000 рублей, сотрудники прекратят уголовное преследование в отношении его внука. Потерпевший воспринимая сведения реально передал адвокату 70 000 рублей.

Таким образом адвокат Б. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ — мошенничество. В настоящее время адвокаты находятся под стражей.

Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 11 апреля 2018 года на 10.00 ч.