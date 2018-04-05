На Ставрополье сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении имущества и транспортного средства

Сотрудники полиции города Ставрополя задержали подозреваемого в хищении чужого имущества.

Сообщение о краже из квартиры поступило в дежурную часть городской полиции.

На место происшествия выехала следственно — оперативная группа.

Прибывшие сотрудники полиции опросили потерпевшую и возможных очевидцев преступления.

Установлено, что заявительница пригласила молодого человека в гости. По окончании вечера злоумышленник, воспользовавшись тем, что девушка уснула, похитил принадлежащие потерпевшей два сотовых телефона ноутбук и ключи автомобиля. На похищенном транспортном средстве злоумышленник скрылся.

На телефонные звонки заявительницы новый знакомый не отвечал, после чего она обратилась в полицию.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 300 тысяч рублей.

В ходе проведения комплекса оперативно — розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено местонахождение предполагаемого участника преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый 33 — летний мужчина без определенного места жительства из Самарской области

В ходе доследственной проверки мужчина пояснил, что похищенный автомобиль он продал, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

По данному факту следственным отделом ОП№3 Управления МВД России по городу Ставрополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности и установления дополнительных эпизодов.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.