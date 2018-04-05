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На Ставрополье сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении имущества и транспортного средства
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На Ставрополье сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении имущества и транспортного средства 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудники полиции города Ставрополя задержали подозреваемого в хищении чужого имущества.
Сообщение о краже из квартиры поступило в дежурную часть городской полиции.
На место происшествия выехала следственно — оперативная группа.
Прибывшие сотрудники полиции опросили потерпевшую и возможных очевидцев преступления.
Установлено, что заявительница пригласила молодого человека в гости. По окончании вечера злоумышленник, воспользовавшись тем, что девушка уснула, похитил принадлежащие потерпевшей два сотовых телефона ноутбук и ключи автомобиля. На похищенном транспортном средстве злоумышленник скрылся.
На телефонные звонки заявительницы новый знакомый не отвечал, после чего она обратилась в полицию.
Общая сумма причиненного ущерба составила более 300 тысяч рублей.
В ходе проведения комплекса оперативно — розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено местонахождение предполагаемого участника преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый 33 — летний мужчина без определенного места жительства из Самарской области.
В ходе доследственной проверки мужчина пояснил, что похищенный автомобиль он продал, а вырученные деньги потратил на свои нужды.
По данному факту следственным отделом ОП№3 Управления МВД России по городу Ставрополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ.
В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности и установления дополнительных эпизодов.
В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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