Свердловчанин зарезал сожительницу и рассказал соседке

Как следует из материалов дела, 8 февраля 2018 года в доме на улице Трактовой пьяный подсудимый повздорил с сожительницей и ударил ее охотничьим ножом в грудь. Женщина скончалась на месте.