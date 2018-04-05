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Свердловчанин зарезал сожительницу и рассказал соседке
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Свердловчанин зарезал сожительницу и рассказал соседке 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В суд передано уголовное дело в отношении 54-летнего ранее судимого жителя деревни Пантелейково (Артинский ГО). Он обвиняется в убийстве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Как следует из материалов дела, 8 февраля 2018 года в доме на улице Трактовой пьяный подсудимый повздорил с сожительницей и ударил ее охотничьим ножом в грудь. Женщина скончалась на месте.
О случившемся мужчина рассказал соседке, однако та ему не поверила. Тогда он отправился пешком в сторону Артей. По пути он встретил сотрудников ГИБДД, которым тоже сообщил об убийстве. Его доставили в отдел полиции.
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