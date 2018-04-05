В Подмосковье полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве на сумму более 15 миллионов рублей

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по г.о. Подольск по подозрению в совершении мошеннических действий установлены две жительницы Серпуховского района в возрасте 49 и 54 лет.

Злоумышленницы предлагали гражданам помощь в приобретении недвижимости по выгодным ценам благодаря якобы существующим знакомствам в государственных регистрационных органах. После чего, введя потерпевших в заблуждение и выдав расписку, завладевали их денежными средствами и скрывались.

В настоящее время в полицию обратились 10 человек, пострадавших от действий злоумышленниц. Общая сумма ущерба составила более 15 миллионов рублей.

По данным фактам Следственным управлением УМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Одной из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вторая женщина объявлена в федеральный розыск, проводятся мероприятия по установлению ее местонахождения и задержанию.