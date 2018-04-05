В Тамбовской области насильника пенсионерок приговорили к 6,5 года колонии

Жителя Тамбовской области 50 лет, который в мае 2017-го в лесополосе изнасиловал 75-летнюю женщину, собиравшую ландыши, приговорили к 6,5 года колонии. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ и сайте СКР по региону.

Суд признал достаточными доказательства, собранные следствием, для вынесения приговора 50-летнему жителю Тамбовской области, признанному виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Следствие и суд установили, что днём 26 мая 2017 года в лесополосе обвиняемый с капроновым чулком, надетым на голову, напал на 75-летнюю женщину, собиравшую ландыши, и, угрожая ножом, изнасиловал её. В этот же день он попытался то же самое сделать ещё с одной 54-летней женщиной, собиравшей в той же лесополосе ландыши, но довести до конца преступный умысел не смог, так как его спугнул проезжавший рядом автомобиль.

Через несколько дней одна из потерпевших увидела в маршрутке мужчину, похожего на нападавшего по телосложению и одежде, и сразу же позвонила в полицию.

В ходе следствия задержанному была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая не выявила у него отклонений психики.