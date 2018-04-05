Житель Югры осужден за попытку примкнуть к террористам Сирии 

Житель Ханты-Мансийского автономного округа осужден за покушение на участие в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии.
«Постановленным приговором Исраилов М. А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 208 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с ограничением свободы на срок 1 год. Для отбывания наказания Исраилов М. А. будет направлен в исправительную колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба суда Ханты-Мансийского района.
Исраилов намеревался перейти турецко-сирийскую границу и примкнуть к незаконному вооруженному формированию.