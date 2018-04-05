Ещё
Житель Югры осужден за попытку примкнуть к террористам Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Юлия Скрипаль заговорила
Юлия Скрипаль заговорила

Житель Югры осужден за попытку примкнуть к террористам Сирии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Житель Ханты-Мансийского автономного округа осужден за покушение на участие в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии.
«Постановленным приговором Исраилов М. А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 208 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с ограничением свободы на срок 1 год. Для отбывания наказания Исраилов М. А. будет направлен в исправительную колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба суда Ханты-Мансийского района.
Исраилов намеревался перейти турецко-сирийскую границу и примкнуть к незаконному вооруженному формированию.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Кровавая драма: офицер задушил жену и покончил с собой Найдено тело бывшего главы Госкомстата Депутат красноярского горсовета задержан по подозрению в получении взятки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге124
«Крым захватим танками»377
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова130
В Подмосковье обвалились цены на дачи101
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством125
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение