В отношении гендиректора Корпорации развития Ставропольского края возбудили дело

Следствие не предоставило официальных комментариев, но, по данным источника в силовых структурах, уголовное дело против чиновника возбудили по статье «Мошенничество» УК РФ , санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Чиновника задержали в аэропорту, когда собирался улететь в Турцию . В момент задержания у него произошел сердечный приступ, его доставили в больницу в Ставрополе и находится под охраной.

Корпорация развития Ставропольского края создана правительством Ставропольского края 12 октября 2015 года для развития экономического потенциала и привлечения инвестиций в приоритетные отрасли региона. Одним из основных направлений деятельности Корпорации развития стала координация деятельности по созданию региональных парков и деятельности резидентов региональных парков. Общий объем инвестиций по проектам, реализованным совместно с Корпорацией развития, составляет более 26 млрд рублей. В развитие промышленной и транспортной инфраструктуры вложено более 4 млрд рублей.