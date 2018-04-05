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В отношении гендиректора Корпорации развития Ставропольского края возбудили дело
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В отношении гендиректора Корпорации развития Ставропольского края возбудили дело 

ТАСС 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
ПЯТИГОРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Генерального директора Корпорации развития Ставропольского края Заура Абдурахимова задержали по подозрению в мошенничестве, возбуждено уголовное дело.
"Мы подтверждаем эту информацию", — сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по краю.
Следствие не предоставило официальных комментариев, но, по данным источника в силовых структурах, уголовное дело против чиновника возбудили по статье «Мошенничество» УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Чиновника задержали в аэропорту, когда собирался улететь в Турцию. В момент задержания у него произошел сердечный приступ, его доставили в больницу в Ставрополе и находится под охраной.
Корпорация развития Ставропольского края создана правительством Ставропольского края 12 октября 2015 года для развития экономического потенциала и привлечения инвестиций в приоритетные отрасли региона. Одним из основных направлений деятельности Корпорации развития стала координация деятельности по созданию региональных парков и деятельности резидентов региональных парков. Общий объем инвестиций по проектам, реализованным совместно с Корпорацией развития, составляет более 26 млрд рублей. В развитие промышленной и транспортной инфраструктуры вложено более 4 млрд рублей.
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