Жительница Тюмени несколько раз ударила по лицу сотрудника полиции

34-летнюю жительницу Тюмени обвинили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей — наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет.

Утром 3 апреля женщину пригласили для дачи объяснений по материалу проверки в отдел полиции №6 УМВД России города Тюмени. Во время опроса подозреваемая вела себя крайне агрессивно, затем начала угрожать инспектору по делам несовершеннолетних применением насилия, а при попытке усмирить виновницу, тюменка несколько раз ударила по лицу сотрудницу полиции — инспектора ПДН. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время проводятся следственные действия, чтобы установить точные обстоятельства совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается.