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В Тюмени завели уголовное дело за нападение на полицейского
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В Тюмени завели уголовное дело за нападение на полицейского 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Следственный отдел по Центральному административному округу Тюмени завёл уголовное дело против 34-летней женщины по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщает URA.RU.
В пресс-службе СУ СК России по Тюменской области рассказали, что женщина вела себя агрессивно, угрожала инспектору отделения по делам несовершеннолетних.
Её пытались утихомирить, но та несколько раз ударила полицейского по лицу.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента. Расследование продолжается.
Ранее Ria56 сообщало, что жителя Оренбурга приговорили к лишению свободы за нападение на полицейских.
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