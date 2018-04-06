В Тюмени завели уголовное дело за нападение на полицейского

Следственный отдел по Центральному административному округу Тюмени завёл уголовное дело против 34-летней женщины по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщает URA.RU. В пресс-службе СУ СК России по Тюменской области рассказали, что женщина вела себя агрессивно, угрожала инспектору отделения по делам несовершеннолетних. Её пытались утихомирить, но та несколько раз ударила полицейского по лицу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента. Расследование продолжается. Ранее Ria56 сообщало, что жителя Оренбурга приговорили к лишению свободы за нападение на полицейских.