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Житель Богатовского района угрожал расправой 9-летнему сыну сожительницы
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Житель Богатовского района угрожал расправой 9-летнему сыну сожительницы 

ТРК Губерния 50 минут назад
Фото: ТРК Губерния
В Богатовском районе в отношении 31-летнего жителя полицейские возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Заявление поступило правоохранителям от 36-летней сожительницы гражданина, которая рассказала, что в их паре произошел конфликт. В тот момент мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения. В разгар ссоры подозреваемый перешел к рукоприкладству, все это происходило на глазах 9-летнего сына женщины. Мальчик попытался заступиться за нее, но физическое превосходство взрослого человека не позволило этого сделать. Со слов матери, отчим схватил ребенка, начал его душить и угрожать расправой. По данным ГУ МВД России по Самарской области, обидчика задержали. Ранее у него имеется судимость за убийство.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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