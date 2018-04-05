Житель Богатовского района угрожал расправой 9-летнему сыну сожительницы

В Богатовском районе в отношении 31-летнего жителя полицейские возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Заявление поступило правоохранителям от 36-летней сожительницы гражданина, которая рассказала, что в их паре произошел конфликт. В тот момент мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения. В разгар ссоры подозреваемый перешел к рукоприкладству, все это происходило на глазах 9-летнего сына женщины. Мальчик попытался заступиться за нее, но физическое превосходство взрослого человека не позволило этого сделать. Со слов матери, отчим схватил ребенка, начал его душить и угрожать расправой. По данным ГУ МВД России по Самарской области, обидчика задержали. Ранее у него имеется судимость за убийство.