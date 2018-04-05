Ещё
Мужчина задержан в городском округе Люберцы за убийство знакомого
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина задержан в городском округе Люберцы за убийство знакомого 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в городском округе Люберцы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
Во вторник, 3 апреля, правоохранителям городского округа Люберцы поступила информация о госпитализации 30-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением груди. От полученной раны мужчина умер.
«По подозрению в совершении данного преступления задержан 27-летний местный житель. По версии следствия, убийство совершено в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», — пояснила О. Врадий.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело об убийстве. В ближайшее время следствие будет просить суд арестовать мужчину.
Агентство «Москва»: последние новости
Защита «вора в законе» Шакро Молодого обжаловала приговор СК начал проверку школы-интерната в Подмосковье после сообщений о насилии над ее воспитанниками После полицейского рейда в Мытищах из России выдворят 115 нелегальных мигрантов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге89
«Крым захватим танками»216
В Подмосковье обвалились цены на дачи80
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова115
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством83
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение