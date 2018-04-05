Мужчина задержан в городском округе Люберцы за убийство знакомого

Во вторник, 3 апреля, правоохранителям городского округа Люберцы поступила информация о госпитализации 30-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением груди. От полученной раны мужчина умер.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан 27-летний местный житель. По версии следствия, убийство совершено в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», — пояснила О. Врадий.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело об убийстве. В ближайшее время следствие будет просить суд арестовать мужчину.