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Красноселькупский рецидивист, забивший жену, сядет в тюрьму на десять лет
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Красноселькупский рецидивист, забивший жену, сядет в тюрьму на десять лет 

ИА Север-Пресс 52 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Красноселькупском районе осужден мужчина, убивший свою жену.
Следствие и суд установили, что 2 декабря 2017 года в селе Красноселькуп 45-летний мужчина в ходе конфликта жестоко избил супругу, нанеся ей множественные удары руками и ногами по различным частям тела. В результате женщина скончалась.
Сам же мужчина, ранее неоднократно судимый, прибыл из другого региона России в село Красноселькуп для устройства на постоянное проживание. После заключения брака с потерпевшей неоднократно применял к ней физическое насилие.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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