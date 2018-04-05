Красноселькупский рецидивист, забивший жену, сядет в тюрьму на десять лет

В Красноселькупском районе осужден мужчина, убивший свою жену.

Следствие и суд установили, что 2 декабря 2017 года в селе Красноселькуп 45-летний мужчина в ходе конфликта жестоко избил супругу, нанеся ей множественные удары руками и ногами по различным частям тела. В результате женщина скончалась.

Сам же мужчина, ранее неоднократно судимый, прибыл из другого региона России в село Красноселькуп для устройства на постоянное проживание. После заключения брака с потерпевшей неоднократно применял к ней физическое насилие.