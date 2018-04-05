На Алтае экс-полицейский стал фигурантом уголовного дела

В отношении экс-участкового уполномоченного полиции отделения МВД России по Усть-Коксинскому району возбуждено уголовное дело, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В ходе разбирательств выяснилось, что полицейский, в сентябре прошлого года подозреваемый получил информацию о том, что в местную больницу доставлены пострадавшие с ножевыми ранениями, явно криминального характера. Страж порядка установил, что в отношении пострадавших совершено вымогательство с применением насилия, к которому причастен ранее судимый местный житель. Для того чтобы не портить показатели, мужчина скрыл преступление, не организовав по нему проверку в установленном законом порядке. Впоследствии тайное стало явным и сотрудники службы собственной безопасности МВД по Республике Алтай вскрыли правонарушение.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Алтай, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе будет дана правовая оценка действиям полицейского, связанным с составлением им ложных объяснений от имени потерпевших о самоповреждении.

Расследование уголовного дела продолжается.