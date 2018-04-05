В Черногорске бомж надругался над первоклассницей

По данным следствия 21 марта семилетняя девочка возвращалась домой со школы. Когда школьница зашла в подъезд, то за ней увязался неизвестный мужчина. Воспользовавшись беспомощностью ребенка, он совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера. После совершения преступления извращенец скрылся. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Хакасия, девочка между тем не растерялась и рассказала о случившемся родителям. По словам ребенка, был составлен фоторобот, и злоумышленника удалось поймать, правда, на территории Абакана . Им оказался 46-летний мужчина, который ведет бродячий образ жизни и злоупотребляет спиртными напитками.

По факту случившегося возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Фото: pxhere.com.