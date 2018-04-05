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В Черногорске бомж надругался над первоклассницей
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В Черногорске бомж надругался над первоклассницей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным следствия 21 марта семилетняя девочка возвращалась домой со школы. Когда школьница зашла в подъезд, то за ней увязался неизвестный мужчина. Воспользовавшись беспомощностью ребенка, он совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера. После совершения преступления извращенец скрылся. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Хакасия, девочка между тем не растерялась и рассказала о случившемся родителям. По словам ребенка, был составлен фоторобот, и злоумышленника удалось поймать, правда, на территории Абакана. Им оказался 46-летний мужчина, который ведет бродячий образ жизни и злоупотребляет спиртными напитками.
По факту случившегося возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Фото: pxhere.com.
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