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Суд обвинил экс-главу полиции Каталонии в подстрекательстве к мятежу
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Суд обвинил экс-главу полиции Каталонии в подстрекательстве к мятежу 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Испанский суд предъявил обвинения в подстрекательстве к мятежу бывшему главе правоохранительных органов Каталонии Mossos d'Esquadra Хосепу Луису Траперо, сообщается в заявлении Национального суда.
"Судья Национального суда Кармен Ламела предъявила обвинения… Траперо… в двух случаях подстрекательства к мятежу 20 и 21 сентября… и 1 октября", — сообщается в заявлении суда.
В заявлении отмечается, что также обвинения предъявляются бывшему генеральному секретарю внутренних дел Каталонии Сесару Пуигу, экс-генеральному директору полиции женералитета Пере Солеру и лейтенанту Терезе Лаплане. Они, среди прочего, также обвиняются в подстрекательстве к мятежу.
Отмечается, что «судья приходит к выводу, что Траперо, Солер и Пуиг были частью преступной организации».
Ранее Национальный суд начал расследование в отношении бывшего главы каталонских правоохранительных органов Хозепа Луиса Траперо и лейтенанта Терезы Лапланы в связи с их действиями накануне проведения референдума о независимости автономии 1 октября.
В Каталонии 1 октября 2017 года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан незаконным правительством Испании и обжалован в Конституционном суде. Позже суд признал этот референдум незаконным. 27 октября на основании результатов голосования (более 90% проголосовали «за», явка составила 43%) парламент Каталонии провозгласил независимость. В тот же день сенат Испании утвердил возможность применения правительством страны 155 статьи конституции. 28 октября премьер Испании Мариано Рахой распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввел прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря.
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