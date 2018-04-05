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Жителей Саратова предупредили о лжемастере компьютеров
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Жителей Саратова предупредили о лжемастере компьютеров 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Аферист орудовал в Октябрьском районе областного центра.
Жертвой мошеннических действий «компьютерщика» стала 36-летняя жительница Саратова. Преступление было совершено еще в конце 2017 года.
В доме по ул. Сызранская под предлогом ремонта ноутбука «Леново» некий гражданин, назвавшись специалистом по компьютерам, путем обмана взял у владелицы сломавшегося лэптопа 2 000 рублей якобы за ремонт этого устройства и, собственно, сам ноут.
Ничего ремонтировать гражданин не собирался, а скрылся с деньгами и электроникой, причинив даме ущерб на сумму 18 800 рублей. Мошенник был задержан только 4 апреля. Тут же было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 2 УК РФ (мошенничество). Злоумышленником оказался ранее судимый за подобное 27-летний житель поселка Степное. Горе-мастер теперь находится под подпиской о невыезде.
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