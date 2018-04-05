В Ленинградской области завели дело на сотрудников ГИБДД, продававших водительские права

Не менее 36 начинающих водителей купили права у инспектора ГИБДД и двоих его сообщников в Ленинградской области . Также водительские удостоверения незаконно возвращались гражданам, лишенным права управления транспортными средствами. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

В ходе обысков и осмотра помещений МРЭО ГИБДД №18, расположенного в городе Приозёрске , изъяты денежные средства, печати, бланки и иная документация, представляющая интерес для следствия.

Трое подозреваемых задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

«Возбуждено уголовное дело в отношении государственного инспектора МРЭО ГИБДД №18 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и других лиц. В зависимости от роли каждого, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 5 ст. 33 — ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, пособничество)», — говорится в сообщении СКР по региону.

По версии следствия, в период времени с июня по сентябрь 2017 года сотрудник МРЭО, действуя совместно со своими подельниками, незаконно выдавал водительские удостоверения без прохождения необходимых процедур для их получения. В результате их деятельности более 36 человек незаконно получили водительские права. Так же велась работа по незаконному возвращению водительских удостоверений лицам, ранее лишённым права управления транспортными средствами.