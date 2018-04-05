СК начал проверку школы-интерната в Подмосковье после сообщений о насилии над ее воспитанниками

В Хотьковской школе-интернате, расположенной в Сергиево-Посадском районе Подмосковья , проводится проверка после сообщений о насилии над детьми, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

ГСУ СК РФ по Московской области продолжается доследственная проверка о нарушении прав несовершеннолетних воспитанников ГБУ ГБОУ «Хотьковская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Следователи проверяют информацию о невыплате заработной платы работникам интерната, побоях, а также насильственных действиях сексуального характера, которые в том числе привели к наступлению беременности несовершеннолетних воспитанниц», — пояснили в ведомстве.

В СК отмечают, что это уже не первая проверка школы-интерната: в декабре 2017 г. следователи проверяли факт сожительства школьного психолога с одним из выпускников. Выпускнику на тот момент уже исполнилось 18 лет, следствию отказали в возбуждении уголовного дела в связи с чем было отказано в возбуждении уголовного дела по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

Однако в марте 2018 г. в СК РФ поступили обращения от уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, сотрудников интерната и ряда общественных организаций — о множественных нарушениях прав воспитанников и педагогов в учреждении, из-за этого началась новая проверка.

Следствие уже обнаружило ряд нарушений в школе-интернате, поэтому сотрудники СК подготовили представления в министерство образования Московской области с требованием об их устранении. В рамках проверки опрошены директор, педагоги и воспитанники интерната, изъяты личные дела воспитанников, в отношении которых могли совершаться противоправные действия. «Также направлены запросы в компетентные органы. Кроме того, с несовершеннолетними воспитанниками интерната работают психологи как в целях реабилитации, так и для получения объективных данных», — добавили в ведомстве.