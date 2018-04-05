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Прохожий выстрелил полицейскому в лицо на Улице 1905 года
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Прохожий выстрелил полицейскому в лицо на Улице 1905 года 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Злоумышленник скрылся.
Утром 4 апреля на Улице 1905 года произошел конфликт между сотрудником патрульно-постовой службы и неизвестным мужчиной.
— Подозреваемый достал устройство для распыления раздражающего вещества, которое внешне похоже на газовый пистолет, и выстрелил полицейскому в лицо. Злоумышленнику удалось скрыться. Сотрудник полиции получил химический ожег конъюнктивы, — сообщили корреспонденту «ВМ» в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.
По данному факту проводится проверка.
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