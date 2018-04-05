Прохожий выстрелил полицейскому в лицо на Улице 1905 года

Злоумышленник скрылся. Утром 4 апреля на Улице 1905 года произошел конфликт между сотрудником патрульно-постовой службы и неизвестным мужчиной. — Подозреваемый достал устройство для распыления раздражающего вещества, которое внешне похоже на газовый пистолет, и выстрелил полицейскому в лицо. Злоумышленнику удалось скрыться. Сотрудник полиции получил химический ожег конъюнктивы, — сообщили корреспонденту «ВМ» в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве По данному факту проводится проверка.