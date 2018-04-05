Инспектор приозерского МРЭО задержан за злоупотребление полномочиями 

Инспектора задержали за превышение полномочиями при приеме экзамена на получение водительского удостоверения. Подробности дела пока не разглашаются. Об этом сообщают правоохранительные органы
Сотрудника МРЭО города Приозерск задержали ночью 5 апреля. Ему 48 лет и следующие 48 часов инспектор проведет под стражей. Задержанию предшествовали обыски на его рабочем месте.
В отношении инспектора областным Следкомом возбуждено уголовное дело по статье 285 УК — «злоупотребление должностными полномочиями».