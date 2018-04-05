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Инспектор приозерского МРЭО задержан за злоупотребление полномочиями
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Инспектор приозерского МРЭО задержан за злоупотребление полномочиями 

Ivyborg.ru 1 час назад
Инспектора задержали за превышение полномочиями при приеме экзамена на получение водительского удостоверения. Подробности дела пока не разглашаются. Об этом сообщают правоохранительные органы
Сотрудника МРЭО города Приозерск задержали ночью 5 апреля. Ему 48 лет и следующие 48 часов инспектор проведет под стражей. Задержанию предшествовали обыски на его рабочем месте.
В отношении инспектора областным Следкомом возбуждено уголовное дело по статье 285 УК — «злоупотребление должностными полномочиями».
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