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В УК РФ появится новая мера пресечения — запрет определенных действий
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В УК РФ появится новая мера пресечения — запрет определенных действий 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: dp.ru
Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении закон, предусматривающий введение новой меры пресечения — «запрета определенных действий», передает РИА Новости. Уголовный Кодекс РФ будет дополнен новой статьей.
"Запрет определенных действий в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения и заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов", — гласит пояснительная записка к принятому законопроекту.
Теперь обвиняемому могут запретить, например, в определенные периоды времени покидать помещение, в котором он проживает, общаться с определенными лицами, пользоваться интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, управлять автомобилем или другим транспортом. Срок действия таких запретов может колебаться в пределах 12-36 месяцев.
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