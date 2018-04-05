В УК РФ появится новая мера пресечения — запрет определенных действий

"Запрет определенных действий в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения и заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов", — гласит пояснительная записка к принятому законопроекту.

Теперь обвиняемому могут запретить, например, в определенные периоды времени покидать помещение, в котором он проживает, общаться с определенными лицами, пользоваться интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, управлять автомобилем или другим транспортом. Срок действия таких запретов может колебаться в пределах 12-36 месяцев.