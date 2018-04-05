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Четверо петербуржцев предстанут перед судом за мошеннические действия и разбои в отношении граждан при инсценировке продажи авто
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Четверо петербуржцев предстанут перед судом за мошеннические действия и разбои в отношении граждан при инсценировке продажи авто 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении четверых местных жителей в возрасте от 27 до 30 лет, совершивших в период с 2013 по 2015 год в составе организованной преступной группы мошеннические действия и разбойные нападения в отношении граждан при инсценировке продажи автотранспорта.
В ходе следствия установлено, что данные граждане в составе организованной группы в период с начала 2013 года по 2015 год размещали объявления о продаже дорогостоящих автомобилей по заниженной цене на специализированных интернет-сайтах. Затем злоумышленники подбирали потенциальных «покупателей» из жителей отдалённых регионов России, встречали их и отвозили к месту осмотра авто в Московском или Фрунзенском районах города. Далее совместно с одним из соучастников, выступающим в качестве продавца, показывали якобы продаваемую автомашину с подменными госномерами и свидетельством о прохождении регистрации, получали путем обмана от потерпевших деньги, после чего скрывались.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России задержали и изобличили четверых граждан в совершении указанных преступлений в крупном и особо крупном размере, в том числе с применением предметов используемых в качестве оружия. Общий ущерб составил 7 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия возмещено 700 тысяч рублей. Все задержанные были опознаны потерпевшими.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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