Житель Калининграда с двойным гражданством попался на сбыте амфетамина

Калининграде задержали крупного сбытчика амфетамина, сообщает пресс-служба регионального управления МВД . 34-летнего мужчину задержали после того, как он передал жительнице Калининграда 118 граммов синтетического наркотика стоимостью более 100 тысяч рублей. Их она должна была продать наркозависимым.

По версии сотрудников полиции, задержанный производил порошкообразный амфетамин из жидкого концентра, который он получал из-за границы. Оперативники также обнаружили оборудованный злоумышленником тайник с двумя емкостями с высококонцентрированным психотропным наркотиком.

За все эти нарушения мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Полицейские же сейчас устанавливают, откуда подозреваемый получал ингредиенты для изготовления амфетамина. Расследование продолжается.