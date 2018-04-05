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Курская область. Бывшего главу Курчатова Юрия Косырева подозревают в вымогательстве
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Курская область. Бывшего главу Курчатова Юрия Косырева подозревают в вымогательстве 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
По данным регионального СУ СК, так подозреваемый хотел завладеть чужим бизнесом
Фигурантами уголовного дела стали пять человек — сам Косырев и четверо подельников. На данный момент следователи собрали достаточное количество доказательств, чтобы направить дело в суд.
А началась эта история в 2008 году, когда Юрий Косырев, его водитель и сестра договорились о том, что откроют автомойку. Роли распределили так: сестра и водитель займутся организацией строительства, а подозреваемый поможет финансово и с выбором земельного участка. Прибыль товарищи по бизнесу должны были получать в равных долях. После открытия автомойки сестра Косырева, на которую была оформлена недвижимость, частично стала возвращать брату деньги, которые занимала у него на строительство.
— Косырев, посчитал, что долг ему возместили не полностью. Он подыскал лиц, которые принудят его уже бывшего водителя и его сестру вернуть ему оставшиеся денежные средства и помогут приобрести право собственности на автомойку, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Максим Рассамакин.
Вечером 25 января 2016 года Юрий Косырев в сопровождении четверых мужчин пришёл к квартире бывшего водителя. По требованию подозреваемого мужчина вышел на улицу. Там его силой посадили в машину и вывезли на окраину Курчатова в безлюдное место.
— Угрожая применением насилия и оказывая психологическое давление на потерпевшего, обвиняемые вынудили его согласиться передать Косыреву денежные средства в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей, а также потребовали передать принадлежащее его сестре на праве собственности имущество — автомойку, — добавил Максим Рассамакин.
Потерпевший, боясь за свою жизнь, согласился. Позже всех злоумышленников задержали сотрудники МО МВД России «Курчатовский». Меру наказания подозреваемым определит суд
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