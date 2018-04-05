Мужчина пообещал москвичке жениться и убил ее 

Мужчина соблазнил москвичку свадьбой и круизом, после чего ограбил убил, сообщает Следственный комитет России. Теперь он предстанет перед судом.
Профессия криминалист
Расследовать убийства — их работа
Обвиняемый познакомился со своей жертвой — 48-летней жительницей столицы — в социальной сети «Одноклассники» в 2015 году. В ходе переписки он убедил новую знакомую перечислить ему более 150 тысяч рублей. После этого мужчина пообещал жениться на ней и отправиться вместе в круиз и предложил встретиться в Псковской области.
В мае 2016 года он вывез женщину в лес в Ленинградской области, где убил ее, а тело закопал. Забрав имущество на сумму около 160 тысяч рублей, он скрылся.
Против него было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям — об убийстве, разбое и мошенничестве. Расследование дела завершено, оно передано в суд.
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