В суд передано уголовное дело по факту совершения мошенничеств при получении лизинга

Передано в суд уголовное дело, расследованное Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан , по серии мошенничеств.

Уголовное дело возбуждено ГСУ МВД по Республике Татарстан по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ, по материалам проверки Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Следствием установлено, что четверо участников организованной преступной группы — председатель одной из общественных организаций, член комиссии по рассмотрению вопросов выдачи субсидии в форме лизинг-грантов и две предпринимательницы — совершили хищения денежных средств.

Будучи в сговоре с учредителями 20 фирм, по поддельным договорам о предоставлении оборудования в лизинг, обвиняемые похитили в общей сложности порядка 22 миллионов рублей. Кроме этого им вменяется покушение на хищение еще 18 миллионов 300 тысяч рублей, выделенных в рамках реализации программы субсидирования развития лизинга оборудования.