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В суд передано уголовное дело по факту совершения мошенничеств при получении лизинга
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В суд передано уголовное дело по факту совершения мошенничеств при получении лизинга 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Передано в суд уголовное дело, расследованное Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан, по серии мошенничеств.
Уголовное дело возбуждено ГСУ МВД по Республике Татарстан по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ, по материалам проверки Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Следствием установлено, что четверо участников организованной преступной группы — председатель одной из общественных организаций, член комиссии по рассмотрению вопросов выдачи субсидии в форме лизинг-грантов и две предпринимательницы — совершили хищения денежных средств.
Будучи в сговоре с учредителями 20 фирм, по поддельным договорам о предоставлении оборудования в лизинг, обвиняемые похитили в общей сложности порядка 22 миллионов рублей. Кроме этого им вменяется покушение на хищение еще 18 миллионов 300 тысяч рублей, выделенных в рамках реализации программы субсидирования развития лизинга оборудования.
В отношении одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двум — в виде домашнего ареста, остальным 22 обвиняемым — в виде подписки о невыезде. В настоящий момент предварительное следствие окончено, все материалы переданы в суд Вахитовского района Казани.
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