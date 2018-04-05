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Тренер-насильник
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Тренер-насильник 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса faperatyuche.ru  На протяжении нескольких месяцев 42-летний тренер одного из муниципальных учреждений Владимирской области растлевал свою подопечную, которой исполнилось всего 12 лет.
Как сообщила пресс-служба Следственного управления, под различными надуманными предлогами педагог заманивал в тренерскую комнату девочку, где подвергал ее действиям насильственного характера. Юная спортсменка послушно исполняла все желания своего мучителя, потому что боялась, что тренер может выгнать ее из любимой секции. На протяжении нескольких месяцев «ребенок страдал и молчал», — сообщается в пресс-релизе Следкома.
Все вскрылось случайно. Родители девочки прочитали телефонную переписку интимного характера своей дочери с тренером и обратились в правоохранительные органы. Следком возбудил уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней). Мужчина сразу же был заключен под стражу.
Об обстоятельствах совершенного преступления следствие проинформировало губернатора Светлану Орлову. В спортивном центре, где совершено преступление, проведена внеплановая проверка, к дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица из числа руководства досугового центра, которые плохо следили за своими сотрудниками.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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